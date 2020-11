Präsident von LafargeHolcim kontert Vorwürfe: «Wir verletzen keine Menschenrechte!»

Vielleicht liegt es daran, dass immer wieder solche Fälle ans Licht kommen: Neben dem nigerianischen Dorf Ewekoro betreibt LafargeHolcim eine Zementfabrik, deren Zementstaub Leber, Lungen und Milz der dortigen Menschen schädigt. LafargeHolcim soll laut den Initianten die Probleme früher abgestritten und erst jetzt auf Druck reagiert haben.

Das stimmt so nicht. Viele Verbesserungen am Werk in Ewekoro haben wir schon früher eingeleitet; die Filter haben wir bereits vor Jahren renoviert. Aber letztlich ist es schon so, dass wir Zement herstellen und keine Süssigkeiten. In unseren über 2300 Werken weltweit fällt natürlich Staub und Lärm an, auch in unseren Schweizer Werken, aber dass wir alles tun, damit diese Emissionen so gering als möglich sind, interessiert kaum jemand.

Im Ausland häufen sich aber die Fälle. Greenpeace hat kürzlich insgesamt 122 Fälle von Umweltverschmutzung und Menschenrechtsverletzungen in 34 Ländern dokumentiert, für die LafargeHolcim verantwortlich sein soll.

Ich kann nicht auf jeden Fall im Detail eingehen, aber ich kann versichern, dass wir den Report von Greenpeace ernst nehmen und dort, wo es nötig ist, sofort eingreifen und Anpassungen vornehmen. Unser erster Eindruck ist allerdings, dass Greenpeace viele Fälle aufzählt, die so schlichtweg nicht zutreffen. Zum Teil geht es um Werke, die schon seit langer Zeit nicht mehr uns gehören, andere Werke haben wir längst saniert. Mich stört, dass alles, was Nichtregierungsorganisationen behaupten, einfach so geglaubt wird. Das bedrückt mich, weil ich weiss, wie stark sich nicht nur das Management und der Verwaltungsrat, sondern jeder unserer Mitarbeitenden täglich engagieren, um die geltenden Standards einzuhalten. Nichtregierungsorganisationen haben zum Teil kaum Kenntnis der Lage vor Ort.

Was unternehmen Sie denn konkret, um die Standards einzuhalten?

Vor einem Jahr haben wir eine Chief-Sustainability-Officer-Funktion auf oberster Führungsebene geschaffen. Magali Anderson ist heute als Konzernleitungsmitglied für die Durchsetzung der jeweiligen Vorgaben in den verschiedenen Ländern verantwortlich. Wir wollen unsere jährlichen CO2-Emissionen in Europa bis 2022 im Vergleich zum Jahr 2018 um 15 Prozent reduzieren. Dazu investieren wir 160 Millionen Franken in verbesserte Anlagen und Technologien, um verstärkt emissionsarme Brennstoffe und recycelte Materialien in den Prozessen und Produkten zu nutzen.

Eines der Probleme ist doch, dass vielerorts höhere Grenzwerte gelten als in der Schweiz. Sie könnten als Schweizer Unternehmen in Entwicklungsländern freiwillig tiefere Grenzwerte einhalten.

Das machen wir in verschiedenen Ländern, aber wir können nicht überall unsere eigenen Gesetze durchsetzen. Mich ärgert dieses Unverständnis für fremde Kulturen. Man muss respektieren, dass sich andere Gesellschaften anders verhalten als wir. Die Menschen in Afrika oder Asien sind nicht schlechter organisiert als wir. Es ist masslos arrogant, unsere Grenzwerte und Standards weltweit durchsetzen zu wollen.

Gelten Menschenrechte denn nicht überall gleichermassen?

Doch, natürlich. Wir verletzen keine Menschenrechte! Wenn jemand innerhalb des Unternehmens Menschenrechtsverletzungen toleriert, fliegt er sofort raus. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Bei Umweltschäden ist es schwieriger, diese zu 100 Prozent einzuhalten, weil wie erwähnt die Standards nicht überall gleich sind. Es können auch Unfälle passieren, das streite ich gar nicht ab. Selbstverständlich kann bei einem international tätigen Konzern immer etwas passieren, da sind wir sicher nicht alleine. Wenn Schäden entstehen, dann ersetzen wir diese und sorgen dafür, dass sie nicht mehr passieren. Ich darf behaupten, dass unsere Werke weltweit einen sehr guten Ruf haben; Arbeitnehmer kommen lieber zu uns als zur lokalen Konkurrenz.