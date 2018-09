Nun spricht Ulrich Hurni, Leiter der Sparte Post Mail und seit Juni Interimschef des gelben Riesen, erstmals über die Kooperation mit dem US-Konzern. «Amazon ist schon seit Jahren ein Kunde von uns», sagt Hurni. Doch bisher seien die Pakete über verschiedene Wege und Verzollungsmethoden in die Schweiz gelangt, da Amazon in Europa kein zentrales Lager habe. Für Amazon-Kunden hatte dies zur Folge, dass nicht das ganze Sortiment verfügbar und die Sendungsabwicklung kompliziert war.

Neu habe man den Amerikanern eine neue Gesamtlösung anbieten können für den Transport, die Verzollung und die Lieferung auf der letzten Meile. «Bisher funktioniert der Test sehr gut», sagt Hurni. Gleichzeitig gibt der Temporär-Nachfolger von Susanne Ruoff aber vorläufige Entwarnung an die Adresse der nervösen Detailhändler. «Die Mengen, die über die neue Lösung bearbeitet werden, sind bisher noch nicht riesig.» Und überhaupt rechnet Hurni nicht mit einer baldigen Marktoffensive von Amazon. «Ich gehe davon aus, dass sie in der kommenden Zeit in erster Linie wohl ihre Präsenz in grösseren Märkten wie Deutschland und England weiter ausbauen.»

Millionen dank China-Päckli

Auch so legt das Paketgeschäft dank des boomenden Onlinehandels weiter zu. «Das Geschäft wächst um rund 7 Prozent», sagt Hurni. Der deutsche Online-Modekonzern Zalando sei mit Abstand der grösste Kunde. «Die Paketzentren sind voll, für uns ist dieses Geschäft lukrativ», sagt Hurni. Deshalb investiere man auch in neue Infrastrukturen. So baut die Post für 150 Millionen Franken drei neue regionale Paketzentren: Im Raum Landquart GR, in Vétroz VS und in Cadenazzo TI. Diese sollen bestehende Zentren, wie jenes in Frauenfeld TG, entlasten.

Etwas entspannt hat sich laut dem Post-Chef die Zoll-Situation mit den chinesischen Billig-Päckli von Händlern wie Alibaba oder JD, die durchschnittlich weniger als 300 Gramm wiegen und zunehmend die Schweiz überschwemmen. Die chinesischen Händler, die ihre UBS-Kabel, Handyhüllen und Modeaccessoires online zu Spottpreisen verkaufen, profitieren zusätzlich von vergünstigten Post-Tarifen, die vom Weltpostverband festgelegt wurden. Die China-Sendungen sind dadurch für schweizerische und internationale Post-Unternehmen nicht kostendeckend.

Nun hat der Weltpostverband reagiert. In den nächsten Jahren werden die Posttarife Schritt für Schritt erhöht. «Unsere Vergütung für den Vertrieb der Billigpäckli aus China wird somit grösser. Dieses Jahr ist es ein siebenstelliger Betrag», sagt Hurni. Die Vollkosten seien damit noch nicht gedeckt, doch die Richtung stimme.