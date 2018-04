In Kloten entsteht in den kommenden Jahren Grosses. «Flughafen Zürich plant Mega-Bauprojekt» titelte Mitte Februar die «Nordwestschweiz» und machte die Baupläne des Flughafens öffentlich, über die in einem Personalmagazin informiert wurde. Konkret ging es um den Neubau des Terminals 1 (ehemals Terminal A genannt), das in die Jahre gekommen ist. Im Hinblick auf das prognostizierte Passagierwachstum, soll dieses über eine deutlich grössere Kapazität als das heutige Terminal verfügen.

Diese Pläne schlagen nun Wellen auf politischer Ebene. Die Waldshuter Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter von der SPD forderte in einer Medienmitteilung: «Die neuen Mega-Pläne des Flughafen Zürich dürfen nicht zulasten der deutschen Nachbarn gehen.» Für sie ist klar, dass es über deutschem Gebiet keine zusätzlichen Flugbewegungen geben darf.

«Was die Schweizer ihrer eigenen Bevölkerung zumuten wollen, müssen sie natürlich selbst entscheiden. Für uns in Deutschland ist die Belastungsgrenze bereits deutlich überschritten. Eine Kapazitätsausweitung ist mit uns nicht zu machen.» Schwarzelühr-Sutter hat sich deshalb an das Bundesverkehrsministerium gewandt. Es müsse unbedingt geklärt werden, ob der Flughafen Zürich diese Kapazitätsausweitung und die langfristige Prognose der Passagierzahlen bereits beim Antrag des Ostanflugkonzepts offen kommuniziert habe.

Der Flughafen Zürich rechnet in den nächsten zwanzig bis dreissig Jahren mit einem Wachstum der Passagierzahlen von heute 29 auf bis zu 50 Millionen. Am Aviatik Symposium, das vergangene Woche in Zürich stattfand, sagte der Flughafen-Operationschef Stefan Tschudin, dass die Pläne noch im frühen Anfangsstadium seien.