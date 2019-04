Als Christian Forrer 2010 Vivi Kola aus der Versenkung holte und neu lancierte, eröffnete er neben dem Getränkeladen auch ein Café mit eigener Rösterei, um mehr Gäste anzulocken – in der Hoffnung, dass diese auch ein paar Kola-Flaschen kaufen würden.

Anfangs hiess es Vivi Café, heute ist das separate Geschäft in Zürich unter dem Namen Vicafe bekannt und bringt es auf sieben Standorte, unter anderem an besten Lagen an der Bahnhofstrasse und am Bellevue. Ironie der Geschichte: Inzwischen setzt Vicafe sogar mehr um als Vivi Kola und zählt über 80 Mitarbeitende.

Seit kurzem wird der Kaffee in Altstetten ZH in einer modernen Maschine geröstet, da die Kapazitäten in Eglisau der Nachfrage nicht mehr standhielten.

Vor allem in den letzten Jahren sind neue Filialen entstanden, und dabei soll es nicht bleiben. «In drei Jahren dürften wir doppelt so viele Standorte haben, auch ausserhalb von Zürich in grösseren Schweizer Städten.» Im Fokus stehen Kaffee-Kreationen für unterwegs. «Wir wollen keine Kaffeekette sein mit 50 Tischen, Sandwiches und Donuts.»

Und dennoch liegt der Vergleich auf der Hand: Nachdem man es zuerst mit dem US-Soda-Riesen aus Atlanta aufgenommen hat, getraut man sich nun in den Nahkampf mit dem Kaffee-Giganten aus Seattle. (BWE)