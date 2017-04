Auf der anderen Seite bewege sich die Weltwirtschaft synchron nach oben – das ist ein historisch gesehen sehr seltenes Phänomen. Dieser Aufschwung war einer mit Ansage, erklärt BAK-Mann Alexis Bill Körber. Die Finanzkrise hatte ihren Höhepunkt vor zehn Jahren, die Eurokrise vor fünf Jahren. Irgendwann sei Schluss mit Krise, fast zwangsläufig. Auch Japan exportiere wieder kräftig und Europa erhole sich wieder. Insbesondere Sorgenkinder wie Spanien seien wieder besser unterwegs. Fazit dieser Entwicklung: Der Welthandel steigt, der Investitionszyklus ist wieder in der aufsteigenden Phase.

Freilich hat die «Normalisierung» in der Eurozone noch nicht stattgefunden. Die Europäische Zentralbank pumpt immer noch Geld ins System, die Leitzinsen werden bis 2019 wohl nicht angehoben. Bill-Körber meint dazu: «Wir werden bis 2025 Geduld brauchen.»

Wettbewerbsfähige Schweiz

Die Schweiz profitiert vom weltweiten Aufschwung. Zwar werden die Exporte in diesem Jahr etwas weniger schwach wachsen als im vergangenen Jahr. Dies, weil 2016 ein grosser Nachholbedarf vorhanden war. Tatsache sei jedoch, dass nicht nur die Exporte anziehen, sondern sich auch die Margen verbessern. Die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz hat sich verbessert, die Produktionskosten konnten im Schnitt gesenkt werden. Die Folgen werden in den nächsten Jahren spürbar werden: Investitionen werden stärker getätigt, die Beschäftigung steigt an, die Arbeitslosenzahl sinkt.

Die ganze Entwicklung ist natürlich auch mit Risiken behaftet. Die eine hat sich bereits manifestiert: Das Scheitern der USR III. «Das hat sich in unseren Prognosen niedergeschlagen», sagt Bill-Körber. Die Investitionsbereitschaft ist gesunken. Zu den Risiken in der Schweiz gehören die Gefährdung der bilateralen Abkommen mit der EU und der weiterhin starke Franken. Die Zuwanderung hat bereits abgenommen, und in Folge der Umsetzung der Zuwanderungsinitiative wird sie nochmals sinken.

International verunsichern weiterhin die Trump-Politik in den USA und der Ausstieg Grossbritanniens aus der EU. Weltpolitisch drohen Gefahren in der Türkei, Russland, im Mittleren Osten und im südchinesischen Meer. Die Gefahr, dass sich der Franken weiterhin aufwerte, ist also nicht vom Tisch.

Digitalisierung als Chance

Langfristig werde der technologische Fortschritt zum Schlüsselfaktor, diagnostiziert BAK-Ökonom Michael Grass. Und hier stehe es um die Schweiz gar nicht schlecht: «Schon heute haben viele Firmen eine starke Innovationskultur. Sie können Innovationslücken durch Akquisitionen schliessen.»

Die internationale Arbeitsteilung werde ebenfalls wichtig bleiben, obwohl die Globalisierung verlangsamt fortschreiten wird. Heute machen die Exporte (inklusive Dienstleistungen) mehr als die Hälfte des Bruttoinlandproduktes aus, in 20 Jahren werde dieser Anteil auf drei Viertel ansteigen.