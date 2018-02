«CEO der Aargauischen KB im Postauto-Sturm», titelte die in der Finanzbranche bekannte Plattform «Inside Paradeplatz» am Donnerstagmorgen. Gemeint ist Pascal Koradi: Der heutige AKB-Chef war von 2012 bis 2016 Finanzchef der Post. Im Zusammenhang mit den publik gewordenen Buchhaltungs-Tricks der Postauto AG taucht der Name Koradi in einer Aktennotiz auf, welche der «Blick» veröffentlicht hat. Gemäss dieser hatte die interne Revision in einem E-Mail vom Sommer 2013 die damalige Post-Spitze gewarnt betreffend Finanzgebahren bei der Postauto AG, einer Tochtergesellschaft der Post. Empfänger war neben Post-Chefin Susanne Ruoff unter anderen auch der damalige Post-Finanzchef Koradi.

Die AZ erreichte Koradi in seinen Winterferien und konnte schriftlich Fragen stellen sowie telefonisch vertiefen.

Herr Koradi, was war Ihre erste Reaktion, als Sie Anfang Woche von der Postauto-Affäre gelesen haben?

Als ich Anfang dieser Woche von den Ergebnissen der Revision des BAV gehört habe, war ich überrascht. Die Zielkonflikte zwischen den Eignerzielen und dem regionalen Personenverkehr waren mir bekannt. Die im Bericht erwähnten fiktiven und fehlerhaften Buchungen in der Kosten- und Leistungsrechnung zu Lasten der Sparte regionaler Personenverkehr waren für mich Neuland.

In der Berichterstattung wird nun auch Ihr Name genannt. Der «Blick» hat ein E-Mail der internen Revision veröffentlicht, mit dem die damalige Post-Spitze bereits im Sommer 2013 gewarnt worden sei betreffend Vorgängen bei der Postauto AG. Wie beurteilen Sie den Inhalt dieses Mails aus heutiger Sicht?