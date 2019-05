Die Entwickler sind zwar noch an der Arbeit. Doch im Verlauf dieses Jahres werden die ersten umweltschonenden Zahnbürsten aus dem Trisa-Werk in Triengen an die Kunden und Geschäftspartner ausgeliefert. «Die Zahnbürsten werden aus Materialien bestehen, die sich wiederverwerten lassen, die biologisch abbaubar sind oder aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt werden», sagt Trisa-Chef Adrian Pfenniger.

Die Trienger stellen pro Jahr 250 Millionen Zahnbürsten her und beliefern direkt oder über ihre Partner fast alle Kontinente. Die Idee, das Massengut ökologischer zu gestalten, fügt sich in eine Reihe von Ressourcen-schonenden Massnahmen ein, die Trisa bereits vor der Jahrtausendwende Schritt um Schritt in die Tat umgesetzt hat.

«Wir gehen die Umweltverträglichkeit gesamtheitlich an», so Pfenniger. Angefangen hatte das Unternehmen damit vor 20 Jahren, als es auf dem Dach eines Neubaus die erste Solaranlage installierte. Das grösste Vorhaben bisher bildete der Holzschnitzel-Wärmeverbund, mit dem sich die Trisa-Gebäude ohne einen Tropfen Heizöl heizen lassen und dessen Kapazität ausreicht, auch noch die Dorfkirche und einige Mehrfamilienhäuser zu versorgen. Zu diesem Zweck wird auch die Abwärme des Maschinenparks genutzt.

Borsten aus Rizinus

Den nächsten Schritt bilden nun die Produkte. Der Zahnbürsten-Prototyp liegt bereits vor. Die heutigen Kunststoffgriffe werden durch Griffe aus Holz ersetzt. Pfenniger: «Das Holz dafür beziehen wir aus nachhaltig bewirtschafteten Schweizer Wäldern.» Zuschneidung und Bearbeitung geschehen maschinell bei Trisa. Der Bürstenkopf, in dem die Borsten verankert sind, besteht aus wiederverwertbarem Bio-Kunststoff. Und für die Borsten verwendet Trisa ein Biomaterial, das auf Rizinus basiert.

Die Verpackung besteht aus rezykliertem Karton und einer zu 80 Prozent wiederverwerteten PET-Folie, hinter der sich die Produkte präsentieren lassen. Auf die Folie könnte Trisa zwar verzichten, doch sprechen marketingtechnische Überlegungen dagegen. Denn Massengüter werden auch mit den Augen gekauft. «Gestaltung und Design sind im Wettbewerb entscheidend», so Pfenniger.