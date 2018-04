In den USA ist die Kette einer der kultigsten Burger-Verkäufer: Five Guys. Über 1000 Filialen stehen in Nordamerika und machen den Burger-Giganten McDonald’s und Burger King die Kunden streitig. Vor rund fünf Jahren begann Five Guys mit der Expansion in Übersee. Den Anfang machte London, bald kamen Städte in Spanien, Frankreich und zuletzt Deutschland hinzu. Nun wagt die Kette den Sprung in die Schweiz.

«Five Guys ist daran, in Europa zu expandieren, und noch in diesem Jahr werden wir unser erstes Restaurant in der Schweiz eröffnen», sagt ein Firmensprecher auf Anfrage. In Genf soll im vierten Jahresquartal die erste Five-Guys-Filiale ihre Tore öffnen. «Und wir hoffen, dass danach Zürich bald folgen wird», sagt der Sprecher. «Die Schweiz passt gut in unsere aggressive Wachstumsstrategie.» Wie viele Filialen insgesamt geplant sind, verrät er nicht. Auch in Ländern wie Holland, Belgien, Luxemburg und Italien sowie im Nahen Osten baut der Konzern dieses Jahr kräftig aus.