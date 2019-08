Die letzten Keile sind gesetzt und alle Verbindungen gesichert. Heute wird das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) 2019 in Zug eröffnet. Zuschauer schauen den Bösen bei ihren Kämpfen in der grössten Arena der Welt zu, die je auf Zeit gebaut wurde. Mit einem Team von rund 100 Mitarbeitern hat Nüssli, die Hüttwiler Spezialistin für temporäre Bauten, die Arena in neun Wochen erstellt. Es ist bereits die 21. Arena, die Nüssli für ein Esaf errichtet hat. In Zug war das bereits 1961 der Fall.

Dennoch ist der Erfahrungsschatz bei Nüssli, was Bauten auf Zeit angeht, inzwischen ziemlich umfangreich. «Ja, von der Routine profitiert man», sagt Tanner. «Dennoch ist die Situation immer wieder eine andere», fährt er fort. Technisch gesehen gleicht die Arena jenen von Estavayer 2016 und Burgdorf 2013. Aber ein Projekt in dieser Dimension sei auch immer eine Herausforderung. Insbesondere die Materiallogistik sei an diesem Schwingfest anspruchsvoll.

Durch die Fête des Vignerons, welche bis zum 11. August gedauert hatte, war ein Teil des Materials gar nicht oder erst sehr spät verfügbar. Tanner: «Daher haben wir bereits letztes Jahr entschieden, gewisse kritische Komponenten aus unseren Auslandsniederlassungen in die Schweiz zu holen und unter anderem am Schwingfest in Zug einzusetzen.»

Standort spielt keine Rolle

Apropos Ausland. Nüssli ist an Weltausstellungen und sportlichen Grossereignissen mit Tribünen und Pavillons präsent. Bereits konnten für die Weltausstellung in Dubai 2020 Aufträge, wie der deutsche Pavillon, gesichert werden. Auf die Frage, ob Nüssli eine solche Arena auch im Ausland aufstellen könnte, etwa als temporäres WM-Stadion, oder eine Schwingerarena in Dubai an der Weltausstellung 2020, sagt Tanner entschieden: «Ja. Für uns spielt der Standort keine Rolle.»

Zurück nach Zug. Tanner fährt fort, dass insgesamt 3000 Tonnen Tribünenmaterial von Nüssli-Niederlassungen beispielsweise in Deutschland oder Spanien angeliefert werden mussten.