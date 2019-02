Im Januar trat Vas Narasimhan vor seine Belegschaft. Er hatte nach amerikanischem Vorbild zum Town Hall gebeten, so heissen beim Basler Pharmariesen Mitarbeiterinformationen. Es war eine beachtliche Neuerung, die der Novartis-CEO verkündete: Novartis gewährt Vätern künftig eine Elternzeit von 14 Wochen.

Analog dem gesetzlichen Minimum, das Mütter erhalten und an dem sich viele Firmen orientieren. Nicht allerdings bei Novartis: Der Mutterschaftsurlaub dauert im Pharmabetrieb 18 Wochen. Diese Regel galt schon vorher. Männer hingegen durften nur einen Vaterschaftsurlaub von sechs Tagen beziehen und in Absprache mit dem Vorgesetzten zehn Tage unbezahlt anhängen. Mit der Neuerung wird Novartis zum grosszügigsten Arbeitgeber der Schweiz in diesem Bereich (vgl. Tabelle).