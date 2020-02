Notrufe in weiten Teilen der Schweiz funktionieren nicht

Polizei und Sanität sind laut den Angaben nur noch via Mobilkommunikation erreichbar. Die entsprechenden Nummern wurden in den Tweets angegeben. Die Handynummern sollen nur in dringenden Fällen angerufen werden.

Von der Polizei Basel-Landschaft, Stadtpolizei Winterthur und Stadtpolizei St. Gallen kamen ähnliche Informationen. Von den Behörden in Basel-Landschaft hiess es in einem Communiqué, dass die Festnetz-Telefonie im ganzen Kanton ausgefallen sei. Die App Alertswiss funktioniere ebenfalls nicht. Die Notrufnummern 112, 117, 118, 144 funktionierten allerdings und sollten nur in Notfällen angewählt werden.

Problem bei Swisscom

Auch im Tessin und in der Romandie funktionieren die Notrufnummern teilweise nicht mehr, wie einzelne Polizeidienststellen ebenfalls über Twitter mitteilten. Hier dienen Handynummern der Sicherheitsbehörden als Ersatz.

Von Schutz & Rettung in Zürich hiess es, dass das Problem bei Swisscom liege. Die Swisscom-Telefonie sei ausgefallen, twitterte die Organisation in der Nacht auf Mittwoch. Von Radio Phoenix kam zudem die Mitteilung, dass technische Störungen aufgrund des Internetausfalls bei Swisscom vorlägen.

Bereits im Januar hatten Störungen auf dem Swisscom-Netz die Notfallnummern in weiten Teilen der Schweiz lahmgelegt.