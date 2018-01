Die Künstlerinnen und Künstler aus Musik, Theater, Film und Literatur starteten einen Aufruf für ein Nein zu No-Billag. Hinter "No Billag, No Culture" stehen unter anderem Kabarettist Emil, Schriftsteller Martin Suter, Musiker Stephan Eicher, Schauspieler Anatole Taubmann oder die Clowns Ursus und Nadeschkin.

Die No-Billag-Initiative wolle die SRG zerschlagen. Auch 13 regionale Fernsehstationen und 21 Lokalradios wären bei einem Ja am 4. März "in ihrer Existenz bedroht". No-Billag stelle freie Meinungsbildung und kulturelle Tradition der Schweiz in Frage: "von Volksmusik bis Techno, vom 'Bestatter' bis zum Spielfilm, vom Krimi bis zum Humorfestival", heisst es im Aufruf.

Drogen-Vergleich

Die Opposition der Künstler überrascht Andreas Kleeb vom Initiativkomitee nicht. "Sie hängen am Gebührentopf wie Drogenabhängige an der Nadel", sagt er. "Dies zeigt allerdings bloss, dass das System der Subventionen durch Zwangsgebühren krank macht."