Nicolas Pernet wird neuer Direktor des rätoromanischen Radio und Fernsehen

(sat) Der Verwaltungsrat der SRG SSR ist laut einer Mitteilung vom Donnerstag dem Vorschlag des Regionalvorstandes der SRG Svizra Rumantscha einstimmig gefolgt und hat Nicolas Pernet zum neuen Direktor von RTR gewählt. Der 40-jährige gebürtige Bündner und derzeitige Medienmanager bei Ringier werde seine neue Funktion nach Absprache mit seinem heutigen Arbeitgeber übernehmen. Bis dahin führt Pius Paulin RTR ad interim weiter.

Ladina Heimgartner, die ehemalige RTR-Direktorin sowie stellvertretende Generaldirektorin der SRG, wechselte per Anfang Jahr zum privaten Schweizer Medienkonzern Ringier. Als Geschäftsleitungsmitglied leitet die 40-Jährige seither das neu geschaffene Corporate Center. Heimgartner war die erste Frau an der Spitze der kleinsten SRG-Unternehmenseinheit in Chur.