Die Swisscom schafft die ungeliebten Gebühren für die Nutzung des Handys in der EU ab. Der «blaue Riese» bringt ein Abo, bei dem die Kunden im Ausland so surfen könnten wie daheim, sagte Produktchef Dirk Wierzbitzki am Donnerstag vor den Medien in Zürich.