Neuer Direktor des Bauernverbands über Coronakrise: «Mein Telefon klingelt aktuell sehr viel»

Seit Anfang April kümmern Sie sich um die Anliegen von 50000 Bauernfamilien. Klingelt Ihr Telefon jetzt ständig? Martin Rufer: Es klingelt schon sehr viel, aber nicht erst seit Anfang April. Ich leite die fünfköpfige Task-Force, die sich mit Themen im Zusammenhang mit dem Coronavirus beschäftigt. Dort sind wir natürlich stark gefordert, versuchen Fragen der Bauern zu klären und Unterstützung zu bieten. Was beschäftigt die Bauern momentan am meisten? Es kommen verschiedenste Fragen, etwa von Betrieben, die von den Verboten betroffen sind. Aber auch Fragen wie: was geschieht mit meinem Hof, wenn ich ein Aufgebot für die Armee bekomme? Welche versicherungstechnischen Fragen muss ich klären, wenn ich neue Erntehelfer einstelle? Arbeitsrechtliche Fragen sind ein grosses Thema: In ein paar Wochen werden wir sehen, wie viele osteuropäische Saisonniers tatsächlich noch in die Schweiz kommen und wie gross der Mangel sein wird. Hier können die zahlreichen inländischen Arbeitskräfte, die jetzt in der Kurzarbeit sind, etwas Abhilfe schaffen. Werden manche Bauern wegen der Coronakrise Einbussen haben? Einzelne Branchen haben Einbussen. Zum Beispiel Wein- oder Rind- und Kalbfleischproduzenten, die vor allem die Gastronomie beliefern. Ihr Absatz ist jetzt teilweise zusammengebrochen. Mühe haben auch Produzenten, die ihre Ware primär an Wochenmärkten verkaufen. Die Marktversorgung ist deshalb auch ein Thema, das die Bauern beschäftigt. Durch die Coronakrise hat es eine grössere Verschiebung in den Verkaufskanälen gegeben.

Agrarwissenschaftler und Solthurner Kantonsrat Martin Rufer (43) hat an der ETH Agrarwissenschaften studiert und beim Schweizer Bauernverband über zehn Jahre lang das Departement Produktion, Märkte und Ökologie geleitet. Anfang April hat er die operative Leitung des Verbandes übernommen. Er ersetzt Jacques Bourgeois, der Ende März in Pension gegangen ist. Martin Rufer wohnt mit seiner Familie in Lüsslingen und ist Solothurner Kantonsrat (FDP). (gjo)

Es scheint paradox. Einerseits fürchten sich die Leute vor Versorgungsengpässen und machen Hamsterkäufe. Andererseits bleiben Bauern auf ihrer Ware sitzen. Die Verkaufskanäle schnell umzuschalten, ist nicht ganz einfach. Die Bauern müssen neue Wege finden, sie können einen Hofladen eröffnen oder alternative Lieferkanäle aufbauen. Doch grundsätzlich verschieben sich die ganzen Warenströme jetzt in Richtung Detailhandel. In diesen Kanal reinzukommen, ist nicht ganz einfach. Wir versuchen alles, damit keine Produkte verderben und die Versorgung sichergestellt ist. Die Frage nach der Versorgung wird fast täglich gestellt. Zu Recht? Sie bringt zum Ausdruck, dass die Versorgungssicherheit ein sehr emotionales Thema ist. Essen ist ein Grundbedürfnis und die Landwirtschaft setzt alles daran, dass es abgedeckt ist. Aktuell ist die Versorgung gewährleistet, auch dank der Pflichtlager. Das ist ein gutes System. Wenn jedoch viele Erntehelfer und Mitarbeiter in der Lebensmittelverarbeitung ausfallen würden, könnten Engpässe ein Thema werden. Könnte die Selbstversorgung jetzt an Bedeutung gewinnen? Dazu findet ja gerade eine politische Grundsatzdiskussion statt. Der Bund will den Selbstversorgungsgrad ab 2022 senken. Die Coronakrise zeigt auf, dass kurze, nicht globalisierte Wertschöpfungsketten durchaus ihre Vorteile haben. Die regionale Produktion mit kürzeren Wegen ist zuverlässiger und robuster, die globalisierte anfälliger. Das gilt auch im Nahrungsmittelbereich. In der agrarpolitischen Diskussion werden wir dieses Thema sicher vertieft anschauen. Ein gewisser Grad an Selbstversorgung ist wichtig.

Wie hoch sollte er Ihrer Meinung nach denn sein? Bisher hatten wir einen Selbstversorgungsgrad von knapp 60 Prozent. Unser Ziel ist, dieses Niveau zu halten. Geht es nach dem Bundesrat, soll der Selbstversorgungsgrad mit der neuen Agrarpolitik auf 52 Prozent sinken. Das ist für uns nicht akzeptabel. In Krisenzeiten macht eine hohe Selbstversorgung sicher Sinn. Gleichzeitig schützen die heutigen Zölle aber auch die konventionelle Landwirtschaft. Wir haben keinen abgeschotteten Markt. Aber wir brauchen einen gewissen Grenzschutz, um ein angemessenes Preisniveau halten zu können. Im Ausland werden viele Produkte nicht kostendeckend hergestellt und zu Dumpingpreisen auf den internationalen Märkten verscherbelt. Wichtig ist, dass neben Zöllen künftig bei Importen auch Qualitätsstandards und Nachhaltigkeitskriterien eine Bedeutung gewinnen. In diesem Bereich haben wir bisher Defizite. Die Landwirte in der Schweiz sind bereit, mehr Bio-Produkte herzustellen. Eine Herausforderung ist aber, dass die Nachfrage nach ökologisch hergestellten Produkten dem Angebot nach wie vor hinterherhinkt. Was eigentlich erstaunt. Das Thema Nachhaltigkeit lässt sich nicht mehr als temporärer Trend abtun. Das zeigt der Wahlerfolg der Grünen. Wird es in dieser Legislatur eine engere Agrar-Allianz zwischen Grünen und Bauern geben? Wir haben keine Berührungsängste und arbeiten grundsätzlich mit allen Parteien und Organisationen zusammen. Auch in Zukunft werden wir dort kooperieren, wo wir gleiche Ziele haben. Mit den Grünen hatten wir auch in der Vergangenheit gute Allianzen, etwa im Bereich Gentechnologie. Bauern haben naturgemäss ein grosses Interesse an Klimaschutz, da sie von Wetterextremen selbst stark betroffen sind. Auf der anderen Seite beschäftigen uns auch wirtschaftliche Themen, weshalb wir auch mit Wirtschaftsverbänden zusammenarbeiten. Kurz und gut: Hinsichtlich der Allianzen gibt es eigentlich keine grossen Veränderungen, wir werden punktuell auf unsere Partner zugehen. Das Interesse der Bauern am Klimaschutz ist sicherlich da. Aber tun sie auch selber genug und leisten einen eigenen Beitrag? Der Klimawandel fordert die Landwirte gleich doppelt heraus: Einerseits müssen sie den Ausstoss an schädlichen Gasen verringern, andererseits selber auf zunehmende Wetterextreme wie Spätfrost oder extreme Trockenheit reagieren. Wir haben deshalb ein grosses Interesse daran, im Klimaschutz schnell voranzukommen. Einen eigenen Beitrag zu leisten, ist jedoch eine Herausforderung, auch deshalb, weil sich unsere Bemühungen nicht so leicht quantifizieren lassen. In der Landwirtschaft laufen relativ komplexe biologische Prozesse ab. Ein Haus zu isolieren und die Reduktion der ausgestossenen Treibhausgase zu messen, ist einfacher.