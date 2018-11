Doch neue Präparate müssen derzeit hinten anstehen. Denn gleichzeitig überprüft das BAG derzeit die Preise aller bestehenden Medikamente, verteilt über drei Jahre. Dieser Prozess, der sich im zweiten Jahr befindet, geniesst derzeit höchste Priorität. Dies schrieb das Amt im Sommer in einem Brief an alle Pharmafirmen. Da die Überprüfung nicht noch so weit fortgeschritten sei wie vorgesehen, würden diverse Massnahmen umgesetzt.

Diese treffen vor allem neue Medikamente, was der Pharmaindustrie sauer aufstösst. An sich sieht das Gesetz vor, dass das BAG zwei Monate nach der Zulassung eines Medikaments durch Swissmedic den Preis des Präparats festsetzen muss. In diesem Jahr hat das BAG diese Regel kein einziges Mal eingehalten, kritisiert der Lobbyverband Interpharma. Und dies werde sich in den restlichen beiden Monaten nicht mehr ändern, sagt eine Sprecherin. Die Entwicklung stelle damit den raschen Zugang der Patienten zu neuen Therapien infrage.