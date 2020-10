Nestlé wächst wieder stärker – und hebt Prognosen bis Ende Jahr leicht an

(sat) Konkret meldet Nestlé am Mittwoch für das dritte Quartal ein organisches Wachstum von 3,5 Prozent. Mit 4,5 Prozent am stärksten gewachsen sei derweil das Geschäft in Asien, Ozeanien und Afrika. Im zweiten Quartal hatte das Gesamtwachstum noch bei 1,3 Prozent gelegen, im ersten Quartal – angekurbelt durch Hamsterkäufe aufgrund der Coronakrise – bei 4,3 Prozent.

Als Grund für das nun wieder angestiegene Wachstum nennt Nestlé eine stark anhaltende Dynamik in Nord- und Südamerika, Produkte für Heimtiere und Nestlé Health Science. Gewinnzahlen publiziert der weltweit grösste Nahrungsmittelkonzern traditionell jeweils nur bei den Jahres- und Halbjahreszahlen.

Bis Ende Jahr: Höheres Wachstum und Gewinn

«Nestlé hat sich in einem volatilen und schwierigen Umfeld beständig gezeigt», lässt sich CEO Mark Schneider in der Mitteilung vom Mittwoch zitieren. Das Unternehmen habe «schnell und verantwortungsvoll gehandelt», die negativen Folgen der Pandemie gemindert und rasch auf die veränderten Bedürfnisse der Konsumenten reagiert, so der Nestlé-Chef.

Für das Gesamtjahr erhöht Nestlé in der Mitteilung seine Prognose leicht und erwartet nun ein Umsatzwachstum um die 3 Prozent sowie eine Verbesserung der operativen Ergebnismarge. Bislang ging der Nachrungsmittelkonzern von 2 bis 3 Prozent aus. «Wir gehen davon aus», schreibt das Unternehmen zudem, dass sich «sowohl der zugrunde liegende Gewinn je Aktie zu konstanten Wechselkursen als auch die Kapitaleffizienz erhöhen werden».