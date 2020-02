Nestlé lanciert Fitnessband für 6-Jährige, das den Herzschlag misst – und erntet prompt Kritik

Fitness-Armbänder haben in den vergangenen Jahren einen regelrechten Boom erlebt. Sie zählen die Anzahl Schritte, die Distanz beim Joggen oder die verbrannten Kalorien. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat für diese so ­genannten «Wearables» eine neue Kundschaft ausgemacht: Kinder.

In Australien hat der Hersteller von Thomy-Mayonnaise, Nespresso-Kaffee und Kitkat-Schokolade kürzlich ein Fitnessband für Kinder namens «Milo Champ Band» lanciert. Weitere Märkte in Südamerika und Südostasien sollen bald folgen. Einem kleinen Kreis von Journalisten stellte Nestlé-Geschäftsleitungsmitglied Stefan Palzer die Innovation kürzlich am Hauptsitz in Vevey vor. Auch CH Media war dabei.

«Mit diesem Gerät können Mütter die Bewegung ihrer Kinder kontrollieren und schauen, ob das Kind aktiver sein sollte», sagt Palzer, der bei Nestlé für die technologische Entwicklung zuständig ist. Das Konzept funktioniert so: Eltern kaufen das Fitnessband für umgerechnet knapp 30 Franken und downloaden die entsprechende App. Dort geben sie den Spitznamen ihres sechs- bis zwölfjährigen Kindes ein, dessen Geburtsdatum und Geschlecht.