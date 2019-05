Das Geschäft mit der Vermittlung von Temporärarbeitern stockt. Adecco – Weltmarktführer mit Hauptsitz in der Schweiz – verzeichnete in den ersten drei Monaten des Jahres ein Minus von 2 Prozent. Es könnte der Vorbote einer globalen Konjunkturflaute sein. Auch in der Schweiz hat die Nachfrage nach Temporärpersonal nachgelassen. Der Swissstaffing-Index des gleichnamigen Branchenverbands zeigt für das erste Quartal einen Rückgang der verkauften Einsatzstunden zum Vorjahr von 2,5 Prozent. Es ist dies der erste Rückgang seit 2015, dem Jahr des letzten grossen Frankenschocks.

In Deutschland wird Adecco und mit ihr die gesamte Personalvermittlerbranche durch neue Gesetze zurückgebunden. Adecco, Randstad und Manpower verzeichnen dort Einnahmenverluste von um die 10 Prozent. Dies, nachdem es teilweise schon im Vorjahr markante Einbussen gegeben hatte.