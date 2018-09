Seit Anfang Jahr ist der saudische Chemiekonzern Sabic Grossaktionär von Clariant. Erst vor gut einer Woche erhielten die Saudis dafür grünes Licht der Wettbewerbsbehörden. Nun setzen die Saudis zusammen mit Clariant zum grossen Umbau des Baselbieter Unternehmens an.

Und so sieht der Plan aus: Clariant fusioniert eigene Geschäftsbereiche, bestehend aus sogenannten Additiven und hochwertigen Masterbatches, mit Teilen von Sabic. Diese sollen künftig den Geschäftsbereich High Performance Materials bilden, was übersetzt etwa so viel wie Hochleistungswerkstoffe heisst.

Clariant soll zwar als eigenständiges Unternehmen an der Börse bleiben. Dennoch dürfte neu der Grossaktionär den Baselbietern den Stempel aufdrücken. Das zeigt sich auch an der Unternehmensspitze, die umbesetzt wird: Firmenchef Hariolf Kottmann wechselt per Mitte Oktober in den Verwaltungsrat und übernimmt dort das Präsidium von Amtsinhaber Rudolf Wehrli. Neuer Chef wird mit Ernesto Occhiello ein Sabic-Mann. Derzeit ist er noch Leiter des sogenannten Specialities-Geschäfts von Sabic, das nun mit Clariant zusammengelegt wird.

Gleichzeitig sollen vier Sabic-Vertreter im Clariant-Verwaltungsrat Einsitz nehmen. Dazu soll das Aufsichtsgremium von Clariant auf 12 Mitglieder erweitert werden. Ferner wurde mit dem Grossaktionär eine Governance-Vereinbarung zur Festlegung der strategischen Beziehung unterzeichnet. Dieser bestätige die Stellung von Sabic als strategischer Ankeraktionär und definiere die Unabhängigkeit von Clariant als börsenkotiertes Unternehmen unter Schweizer Corporate Governance

Clariant will auch einzelne Geschäftsteile verkaufen, so etwa das Segment Plastics & Coatings. Das Unternehmen gibt sich dafür bis 2020 Zeit.

Von der Aufwertung des Portfolios verspricht sich Clariant einen deutlichen Wachstumssprung. Ab 2021 soll das Unternehmen auf einen Umsatz von rund 9 Milliarden Franken, eine Betriebsgewinn-Marge (Ebitda) von etwa 20 Prozent und auf einen operativen Cashflow von mehr als 1,2 Milliarden Franken kommen.

Zum Vergleich: 2017 erzielte Clariant einen Umsatz von 6,4 Milliarden Franken, wies eine Marge von gut 15 Prozent aus und erzielte einen Cashflow von 428 Millionen.