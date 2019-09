Die Beschattungsaffäre um den früheren Credit-Suisse-Manager Iqbal Khan wird für den Chef der Grossbank, Tidjane Thiam, gefährlich. In der Erzählung, mit der die Medien den Hergang der kläglich gescheiterten Überwachungsaktion derzeit geschildert bekommen, steht unverkennbar, wenn auch meist unausgesprochen, als Urheber der 57-jährige Franko-Ivorier Thiam da. Hintergrund ist der Wechsel von Noch-CS-Banker Khan zur UBS auf den 1. Oktober. "Deals mit der Kalaschnikow getätigt" und andere üble Vorurteile Thiam wurde an französischen Eliteuniversitäten ausgebildet, er strahlt Durchsetzungskraft und Autorität aus - und diese wagt er auch immer mal wieder gegenüber Journalisten zu zeigen. Seine Herkunft und sein selbstbewusstes Auftreten führen im aktuellen Schlagzeilenkonzert zu unschönen Folgen: Bei der Credit Suisse sind in den vergangenen Tagen haufenweise rassistisch angehauchte Mails und sonstige üble Reaktionen eingegangen, erfährt man dort auf Nachfrage. Die Urheber trachten danach, Thiams Stellung als Chef der zweitgrössten Schweizer Bank zu diskreditieren. Die Kommentarspalten des Finanzblogs «Insideparadeplatz», der die Beschattungsaffäre am Freitag als erster publik gemacht hatte, geben einen Eindruck der aufgeladenen Stimmung. Über Thiams Heimat, die Elfenbeinküste, ist da mitunter zu lesen, dass in jenen Breitengraden «Deals und Abmachungen grundsätzlich mit dem Geldkoffer oder/und der Kalaschnikow getätigt» würden. Oder dass es «höchste Zeit zum Aufräumen» sei, weil «die in Schwarzafrika zulässigen Geschäftspraktiken hier nichts zu suchen haben».

Eklat bei einem Nachtessen im Hause Thiam In einer Enthüllungsgeschichte des Tages-Anzeigers tritt Thiam in einem wenig vorteilhaften Licht in Erscheinung. Der Bericht schildert ein Nachtessen im Januar, zu dem Thiam verschiedene Credit-Suisse-Mitarbeiter, unter ihnen auch Iqbal Khan und dessen Ehefrau, eingeladen hatte. Bei dem Essen sei es unter Einfluss von Alkohol zu einem heftigen Streit zwischen Gastgeber Thiam und seinem 14 Jahre jüngeren Manager gekommen, der gleich neben seinem Haus in Herrliberg wohnt.