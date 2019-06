Die über 200 Regionalbanken stellen immer neue Forderungen an die Zentrale in St.Gallen, was die Erneuerung der drittgrössten Bankengruppe der Schweiz verlangsamt. Die Leitung um Raiffeisen-Schweiz-Präsident Guy Lachappelle und CEO Heinz Huber lässt dabei Führungsstärke vermissen. Das zeigte sich am letzten Wochenende in Crans-Montana, wo die ordentliche Delegiertenversammlung der Raiffeisen-Banken und ein Workshop zu den Reformen über die Bühne ging.

Viel zu reden gab die Lohndeckelung für das Top-Management und die verschobene Déchargenerteilung für die früheren Verwaltungsratsmitglieder. Damit brachten die Raiffeisen-Delegierten das tiefe Misstrauen der Regionalbanken gegenüber der Führung in St.Gallen zum Ausdruck. Der neue CEO muss sich nun mit einer maximalen Entschädigung von 1,5 Millionen Franken und die Geschäftsleitungsmitglieder mit 1 Million Franken begnügen.

Neuer Beirat – nur für die Galerie?

Genau betrachtet verdienen die Top-Manager allerdings mehr. Denn die Arbeitgeberbeiträge für die Sozialversicherungen sind in diesen Zahlen nicht enthalten, wie eine Sprecherin bestätigt. Vor allem dürften Arbeitgeberbeiträge für die Pensionskasse zu ­Buche schlagen, die streng genommen zu den Bezügen hinzugerechnet werden müssen. So weisen zumindest börsenkotierte Unternehmen die Saläre ihrer Topverdiener aus. So berechnet, würde CEO Hubers Lohn rund 200'000 Franken höher ausfallen. Bei Raiffeisen werden traditionell drei Viertel der PK-Beiträge vom Arbeitgeber geleistet.

Mit der Lohnobergrenze wollten die Delegierten ein Zeichen gegen die früheren Exzesse in St.Gallen setzen. Allerdings winkten sie an der gleichen Versammlung auch Guy Lachappelles Präsidentenhonorar von 750'000 Franken durch. Bei keiner anderen Schweizer Bank verdient der Verwaltungsratspräsident im Verhältnis zu seinem CEO so viel wie bei Raiffeisen – und dies notabene für ein Teilzeitmandat.