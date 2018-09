In den Monaten Januar bis Juni stieg das Prämienvolumen der Mobiliar um 1,4 Prozent auf 2,65 Milliarden Franken. Gewachsen ist die genossenschaftlich geprägte Gruppe in der Nichtlebenversicherung mit einem Plus von 4,6 Prozent.

Damit habe man das Marktwachstum übertroffen, teilte die Mobiliar am Donnerstag mit. Gemäss den Berechnungen des Schweizerischen Versicherungsverbands (SVV) sei die Branche um 1,6 Prozent gewachsen.

Der Volumenrückgang um knapp 11 Prozent in der Lebensparte sei auf das Geschäft in der beruflichen Vorsorge zurückzuführen und teilweise so auch gewollt gewesen, hielt die Mobiliar fest.

Der konsolidierte Gewinn nahm in der Berichtsperiode um rund 6,5 Millionen auf 264,7 Millionen Franken zu, trotz Abstrichen im Finanzgeschäft. Die Mobiliar will nun den digitalen Wandel im Unternehmen vorantreiben und dazu in den nächsten 5 Jahren 250 Millionen Franken investieren.