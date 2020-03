Mobile Zone behält die Shops nach Möglichkeit geöffnet

(wap) Auch wenn derzeit die meisten Läden geschlossen sind, muss das Personal von Mobile Zone weiterhin an die Verkaufsfront. Das Unternehmen hat nur 40 von 120 Verkaufsstellen geschlossen, wie es am Freitag mitteilte. Grund dafür ist ein Passus in der Notverordnung des Bundesrates, der die Verkaufsstellen von Telekommunikationsanbietern vom Schliessungsentscheid ausnimmt. Dies soll die Grundversorgung mit Telekommunikationsdiensten sicherstellen. Die Gesundheit des Personals habe aber oberste Priorität, so Mobile Zone in der Mitteilung. Eine Übersicht über die Öffnungszeiten der Shops wurde aufgeschaltet: https://www.mobilezone.ch/de/handy-shop-reparatur/overview.