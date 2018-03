Seit Matteo Renzi vor über drei Jahren das Kunststück gelang, gegen den heftigen Widerstand der Gewerkschaften den «Job Act» im italienischen Gesetz zu verankern, ist im Bel Paese in Sachen Strukturanpassungen nichts mehr gelaufen. Die Arbeitsmarktreform hat den de facto lebenslangen Kündigungsschutz zwar aufgeweicht und manchen Arbeitnehmern tatsächlich die ersehnte Festanstellung ermöglicht. Doch letztlich blieb auch Renzi mit seinem Liberalisierungsversuch auf halbem Weg stecken.

«Das ist symptomatisch für die Situation, wie wir sie auch in anderen Ländern in der Euro-Zone beobachten», sagt Gergely Kiss, Kreditanalyst für europäische Länder bei der Rating-Agentur Fitch in London. Wir treffen den ungarischen Ökonomen auf einer «Road-Show» in Zürich am Rand einer Präsentation vor Pensionskassenverwaltern und anderen institutionellen Investoren. Italienische Staatsanleihen bieten Renditen von 2 Prozent über zehn Jahre. Das ist etwa das Vierfache von dem, was eine vergleichbare deutsche Bundesanleihe abwirft. Verglichen mit der Rendite einer zehnjährigen Obligation der Eidgenossenschaft bringt das italienische Papier sogar das Zehnfache.

Italien ist das am höchsten verschuldete Land in Europa. Die Reformen bleiben aus, die das Land im Urteil des Ökonomen-Mainstreams benötigt, um langfristig wieder in Schwung zu kommen. Sollten die Pensionskassen die italienischen Anleihen deshalb trotz der guten Verzinsung links liegen lassen und sich weiter über den hiesigen Negativzins grämen? Gergely Kiss zuckt mit den Schultern: «Das müssen die Investoren selber entscheiden. Meine Arbeit ist es, festzustellen, ob die Länder fähig und willens sind, ihre Schulden zu bedienen und letztlich zurückzuzahlen.»