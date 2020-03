Migros verkauft 12 Chickerias in der Ostschweiz – Restaurants werden zu Burger Kings oder Popeyes

(pd/red) Im Sommer 2019 hatte die Migros Ostschweiz kommuniziert, sich künftig verstärkt auf das Kerngeschäft mit Supermarkt, Fachmarkt, Migros-Gastronomie und Klubschulen zu konzentrieren und für Chickeria einen neuen Eigentümer zu suchen. Wie es nun am Montag in einer Mitteilung der Migros Ostschweiz heisst, konnte ein grosser Teil des Verkaufsprozesses für die Restaurants nun abgeschlossen werden: Die BKTL-Gruppe, ein Schweizer Unternehmen und Franchisenehmerin von Burger King, übernimmt per 1. April 2020 12 der insgesamt 15 Chickeria-Filialen.

Popeyes kommt als neue Marke in die Schweiz

Die neue Eigentümerin wird die Restaurants vorerst als Chickerias weiterbetreiben und schrittweise in Filialen von Burger King und Popeyes umwandeln, heisst es weiter. Alle Mitarbeitenden der 12 Standorte werden von der BKTL-Gruppe weiterbeschäftigt. Diese 12 Standorte sind betroffen:

Amriswil Aachthal Buchs (SG) Chur Masans Hinwil Kreuzlingen Pfäffikon Pfungen St. Gallen Bohl Thal Wangs Winterthur-Untertor Zürich-Oerlikon

Für drei Standorte werden noch Lösungen gesucht

Für die Standorte Winterthur Obertor, St.Gallen Bahnhof und Zürich Langstrasse werden weiterhin Käufer gesucht. Bis zum Zeitpunkt des Verkaufs betreibt die Migros Ostschweiz diese Chickeria-Restaurants weiter. Es sei wichtig, auch für die Mitarbeitenden dieser drei Standorte eine gute Lösung zu finden, lässt sich Peter Diethelm, Geschäftsleiter der Migros Ostschweiz in der Medienmitteilung zitieren.