Käuferinnen und Käufer sollen die Bettflaschen nicht mehr benutzen, teilte die Migros am Freitag mit. Sie können die Produkte in ihrer Migros-Filiale zurückgeben und erhalten den Kaufpreis von 9,95 oder 13,50 Franken zurückerstattet. Das teurere Modell ist mit einem grauen Strickbezug mit weissen Sternen versehen.

Am Material der Bettflaschen können Löcher entstehen. Schadhaft sind Bettflaschen mit dem Produktionsdatum 2. Aprilwoche 2018. Sichtbar ist das Produktionsdatum in einem rechts oben in den Gummi eingestanzten Kreis, wo in der Mitte das Produktionsjahr steht. Im Aussenkreis stellen Punkte in einem Raster den Monat und die Produktionswoche dar.