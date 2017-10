Das Newsportal watson, das zu den AZ Medien gehört, gibt es bald auch in Deutschland: watson.de startet im April des nächsten Jahres, wie gestern bekannt gegeben wurde. watson arbeitet dabei mit dem deutschen Medienkonzern Ströer zusammen, unter dessen Führung das Portal lanciert wird. Das börsennotierte Unternehmen Ströer erwirtschaftet über 1 Milliarde Euro Umsatz und beschäftigt 8000 Mitarbeiter. Es vermarktet Aussen- und Onlinewerbung, betreibt aber auch eigene Internetportale, unter anderem t-online.de. Für das neue Angebot watson.de baut Ströer eine eigenständige Redaktion von 20 Journalisten in Berlin auf. Die «Schweiz am Wochenende» fragte bei watson-Geschäftsführer Michael Wanner nach.

Warum ist Ströer die richtige Partnerin für Ihre Deutschland-Expansion?

Michael Wanner: Ströer ist durch die starke Marktposition und die Vermarktungspower der ideale Partner für den Markteintritt in Deutschland. Zudem investieren sie – wie wir auch – in journalistische Qualität und betreiben mit t-online.de eines der führenden Nachrichtenportale in Deutschland. Sie kennen also das Geschäft und wissen, was es braucht zum Erfolg.

Was bringt watson der Markteintritt in Deutschland?

Die Marke watson wird weiter gestärkt. Zudem haben wir mit Ströer einen starken Partner, von dem wir lernen können. Und natürlich werden wir Inhalte tauschen, wovon beide Seiten profitieren.

Was wird sich für die Schweizer Leser von watson dadurch ändern?

Da wir vorhaben, auch Artikel zu tauschen, werden die Schweizer Leser in Zukunft noch mehr guten Journalismus von uns bekommen.

Inhaltlich arbeiten Sie mit «Spiegel.de» zusammen. Wird diese Partnerschaft weitergeführt?

Ja, die soll weitergeführt werden.

Die Fülle an Newsportalen in Deutschland ist riesig. Man wartet dort kaum auf watson.de. Welche Zielgruppe wollen Sie dort ansprechen?

Im Kern wollen wir die Zielgruppe der 20- bis 40-Jährigen ansprechen. watson.de ist das erste vollwertige und eigenständige Newsangebot für diese jüngere Zielgruppe in Deutschland.

Mit welchen Inhalten wollen Sie in diesem grossen Markt Leser gewinnen?

Genau gleich wie es uns hier in der Schweiz gelingt: mit gutem Journalismus, einem Mix aus News und intelligenter Unterhaltung. Und aufbereitet, wie es sich die Generation Social Media gewohnt ist, mit allen Facetten des digitalen Storytelling.

Wird das deutsche watson gleich aussehen wie das Schweizer Original?

Ja, watson.de soll gleich aussehen wie das Schwesterportal in der Schweiz.

Wie geht es watson in der Schweiz?

Wir sind gut unterwegs. Wir wachsen und sind kommerziell auf Kurs.