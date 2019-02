Wann genau der neue CEO Bernd Stadlwieser startet, sei noch offen, hiess es in einer Mitteilung der MCH Group am Dienstag. Bis dahin werde Hans-Kristian Hoejsgaard – seit September 2018 CEO ad interim – das Unternehmen weiter leiten. Der langjährige Messechef René Kamm hatte im vergangenen Sommer nach einem Gewinneinbruch seinen Sessel geräumt.

Stadlwieser habe über 20 Jahre internationale Berufserfahrung in den Branchen Uhren&Schmuck und Kunst sowie in den Bereichen Business Development und Digitalisierung, hiess es in der Mitteilung weiter. Zuletzt war er bei dem Uhrenhersteller Mondaine Watch als Gruppen-CEO tätig. Davor hat er in verschiedenen Positionen bei Avenso (Lumas, White Wall), Thomas Sabo und Swarovski gearbeitet.

Restrukturierung im Gang

MCH befindet sich in einer Restrukturierung und hatte zuletzt einen Stellenabbau mit 35 Entlassungen angekündigt. Zudem wurden Messen wie die Züspa in Zürich oder die Comptoir Suisse in Lausanne gestrichen. Auch die Uhrenmesse Baselworld befindet sich nach dem Rückzug von wichtigen Ausstellern, darunter die Swatch Group, in einer Krise.

Bereits 2018 hatte sich die Zahl der Aussteller an der Baselworld halbiert und das Unternehmen musste eine Wertberichtigung von mehr als 100 Millionen Franken vornehmen. Für das Jahr 2018 wird mit einem dreistelligen Millionen-Verlust gerechnet.