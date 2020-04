McDonald's öffnet Take-Away und Lieferdienst ab 27. April

Alle Services von McDonald's waren am 21. März nach dem Entscheid des Bundesrates über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vorübergehend eingestellt worden. Die letzten fünf Wochen habe das Unternehmen genutzt, um die Sicherheitsmassnahmen für das Personal und die Kunden zu verstärken, heisst es am Montag in der Mitteilung des Unternehmens weiter.

Einerseits stelle das Unternehmen den Mitarbeitenden Masken und Handschuhe zur Verfügung und habe das Sortiment verkleinert, um die Prozesse in der Küche zu vereinfachen. Ausserdem seien weniger Mitarbeitende pro Schicht eingeteilt, damit die Abstandsregeln eingehalten werden könnten. Das Personal sei zudem an fixen Arbeitsstationen eingeteilt.