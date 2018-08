Überfüllte Busse und Warteschlangen vor der Luftseilbahnstation: Wer am Wochenende in Arosa (GR) war, sah so viele Touristen wie sonst nur in der winterlichen Hochsaison. Dazu beigetragen hat das neu eröffnete «Bärenland» – 6000 Menschen wurden allein auf der Besucher-Plattform gezählt, von wo aus Bär Napa zu sehen ist.



Arosa ist keine Ausnahme. Der heisse Sommer im Flachland treibt die Menschen zu tausenden in die kühlen Berge. Im Berner Oberland vermeldeten die Bergbahnen im Juli Rekordzahlen. Schweizweit haben die Bergbahnen im ersten Halbjahr – also noch ohne den speziell starken Hitzemonat Juli – über 9 Prozent mehr Passagiere befördert als im ersten Halbjahr 2017, wie der Dachverband verkündet.

Und auch der Hotellerie geht es nach langen Krisenjahren wieder besser. Gestern teilte der Verband Hotelleriesuisse mit, dass im Juni landesweit 3,58 Millionen Übernachtungen gezählt wurden – das 4,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Im gesamten ersten Halbjahr betrug das Plus 3,8 Prozent auf 18,35 Millionen Logiernächte. Der Aufwärtstrend hält damit seit fünfzehn Monaten an. Und ein Ende der guten Entwicklung ist gemäss Hotellerie nicht in Sicht.

Schwacher Franken hilft

Der Boom hat verschiedene Gründe, wie Patric Schönberg von Hotelleriesuisse sagt. So hätten der schwächere Franken und die gute Konjunktur in Europa dazu geführt, dass die Deutschen nun wieder öfter Ferien in der Schweiz machten. Konkret nahmen die Logiernächte deutscher Touristen im ersten Halbjahr um 73 000 zu, was laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) das deutlichste absolute Wachstum aller Herkunftsländer war.



Zudem wirkten sich laut Schönberg die Marketinganstrengungen von Schweiz Tourismus in den wichtigen Märkten China und Indien aus. «Vor allem aus China kommen nun auch mehr Individualreisende, die vor allem für kleinere Hotels attraktiv sind», so Schönberg. Indien (+42 000 Logiernächte) und China (+30 000) zählten im ersten Semester neben Deutschland zu den Herkunftsländern mit dem grössten absoluten Wachstum.



«Super», «unglaublich»



Ein Grund für den Boom sei aber auch Wetterglück gewesen, so Hotelleriesuisse-Sprecher Schönberg. «Auf den guten Sommer 2017 folgten ein hervorragender Herbst, ein super Winter und nun ein unglaublicher Sommer 2018.»

Das gute Wetter ist auch eine mögliche Erklärung für die steigenden Logiernächte von Schweizer Gästen (+2,8 Prozent). Die inländischen Touristen buchten im ersten Semester gut 45 Prozent aller Logiernächte.



Tessin als Ausnahme

Fast alle Tourismusregionen profitierten im Halbjahr vom Aufschwung. Die grosse Ausnahme war das Tessin, das einen Rückgang um 69 000 Logiernächte hinnehmen musste. Für Schönberg sind ein nachlassender Neat-Effekt sowie das schöne Wetter im Rest der Schweiz mögliche Erklärungen für diese Einbusse. Den grössten absoluten Anstieg wies auf der anderen Seite die Region Zürich mit einem Plus von 171 000 Logiernächten auf, gefolgt von Graubünden (+135 000), dem Wallis (+112 000), der Region Bern (+103 000) sowie dem Gebiet Luzern und Vierwaldstättersee (+92 000).



Mehr Gäste, mehr Gewinn? Ob das Wachstum der Logiernächte bei den einzelnen Hotels für eine bessere Rentabilität sorgt, ist nicht bekannt, wie Schönberg von Hotelleriesuisse einräumt. «Wir hören aber weniger Klagen», sagt er.



Ein Ende des Booms zeichnet sich seiner Meinung nach nicht ab. «Grundsätzlich ist der Tourismus ein Wachstumsmarkt», meint er. Er hofft, dass die gegenwärtig gute Lage für Investitionen genutzt wird. Dies gelte für die einzelnen Betriebe, aber auch für Werbekampagnen, die nun seiner Meinung nach auch in Europa intensiviert werden sollten. (sda)