Die exportorientierte Ems-Chemie spürt die konjunkturelle Abkühlung und den Handelsstreit. Mitten in diesen stürmischen Zeiten führt Konzernchefin Magdalena Martullo-Blocher einen intensiven Wahlkampf in Graubünden, wo die SVP gemäss einer «Südostschweiz»-Umfrage um einen ihrer beiden Nationalratssitze zittern muss. Zurzeit ist Martullo an der Parlamentssession in Bern.

Müssten Sie jetzt nicht auf der Kommandobrücke Ihres Unternehmens stehen, statt Wahlkampf zu machen und im Parlament zu sein?

Magdalena Martullo-Blocher: Ich bin in erster Linie Unternehmerin. Ich stehe immer auf der Kommandobrücke! Aber man muss die Leute auch in Ruhe arbeiten lassen. Das geht, wenn die Strategie klar ist und man sich frühzeitig auf Abschwünge einstellt.

Verplempern Sie in Bern keine Zeit, wie es Ihr Vater Christoph Blocher als Nationalrat selbst empfand?

Ich verplempere keine Zeit. Ich bin auch anders organisiert als mein Vater, und das Unternehmen hat sich international weiterentwickelt. Ich habe in Bern während der Session ein Büro und bin jederzeit handlungsfähig.