Martin Ebner legt die Leitung über die 1985 von ihm selber gegründete BZ Bank mit Sitz in Wilen im Kanton Schwyz per Ende November in neue Hände. Diese überraschende Neuigkeit liess der Bankier und Grossinvestor vergangene Woche exklusiv über die «NZZ» verbreiten. Mit Blick auf seine 73 Jahre sei für ihn nun doch der Zeitpunkt gekommen, zumindest ein Stück weit Verantwortung abzutreten, berichtete die Zeitung in ihrer Samstagausgabe.

Für Beobachter, die Ebners zeitweise überaus ereignisreiche Laufbahn seit langem verfolgen, kommt der Rückzug aus heiterem Himmel. Der gelernte Jurist, der das Finanz-Handwerk einst als Analyst bei der Zürcher Bank Vontobel erlernt hatte, geniesst den Ruf, besonders hartnäckig zu sein. Ebner werde nach seinem Abschied als operativer Chef «keinerlei Organfunktionen» in der Bank mehr ausüben, die ihm aber weiterhin zu 70 Prozent gehört, zitierte die «NZZ». Er wird also auch nicht in den dreiköpfigen Verwaltungsrat wechseln, der vom Wirtschaftsprüfer und Bankfachmann Werner Riederer präsidiert wird.