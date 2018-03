Steiler aufwärts geht es mit den Cheflöhnen im Schweizer Mittelstand. Bei Yves Serra, dem langjährigen Chef des Industriekonzerns Georg Fischer, steckten 2017 knapp 3,5 Millionen Franken in der Lohntüte – rund 17 Prozent mehr als im Vorjahr. Die mittelgrossen Unternehmen haben in puncto Managerlöhne gegenüber den 20 wertvollsten Firmen an der Schweizer Börse aufgeholt, sagt Alexander Wagner, Finanzprofessor an der Universität Zürich.

Mehr Lohn in Form von Aktien

Der Shareholder-Value-Spezialist hilft dem Beratungsunternehmen PwC bei dessen jährlicher Untersuchung über die Entwicklung der Managergehälter in der Schweiz. Der jüngste Bericht, der im November erschienen ist, zeigt: Von den 100 untersuchten Firmen ist der Mittelwert (Median) eines Chefgehalts der 30 Gesellschaften aus dem Mittelstand (21 bis 50) im Zeitraum von 2009 bis 2016 um zwei Drittel auf 3,6 Millionen Franken hochgeschnellt. Der Median-Lohn für die Chefs der 20 SMI-Firmen ist in der gleichen Zeit um knapp 40 Prozent gestiegen. Deutlich zurück blieben die Chefs der sogenannten Small-Cap-Firmen (51 bis 100). Der Median-Lohn dieser Kategorie ist in der achtjährigen Beobachtungsperiode lediglich um 17 Prozent gestiegen.

Für diesen Trend gibt es selbstredend viele Gründe. Einer davon ist, dass auch die mittelständischen Firmen ihre Chefs mehr mit Aktien bezahlen. In der Tendenz beobachte er diese Entwicklung auch, sagt Vincent Kaufmann, Direktor des Genfer Stimmrechtsberaters Ethos. Wie die grossen Konzerne würden auch mittelgrosse Firmen vermehrt dazu übergehen, leistungsabhängige Aktienpläne aufzulegen. Diese würden zusätzlich zum Grundsalär und den Boni gewährt. Kaufmann ist jedoch der Meinung, dass diese Aktienpläne einen Teil der Boni ersetzen sollten, anstatt diese zusätzlich zuzuteilen. Durch die zusätzlichen leistungsabhängigen Aktienpläne steigt die Gesamtvergütung tendenziell an, sagt Kaufmann. «Wir haben in vielen Fällen Diskussionen mit den Firmen zu diesem Thema.»