Mallorca ja, Barcelona nein: Das sagen Hotelplan und Co. zur neuen BAG-Regel – und das raten sie ihren Kunden

Nun also auch Spanien. Das südeuropäische Land gehört zu den Lieblingsdestinationen der Schweizer Ferienreisenden. Doch ab Samstag gilt Spanien gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) als Risikoland. Wer trotzdem dorthin reist, muss nach der Rückkehr in die Quarantäne. Es ist eine weitere Hiobsbotschaft für die hiesigen Reisebüros – könnte man meinen. Doch wie eine Umfrage bei den «drei Grossen» zeigt, hält sich der Unmut bei Hotelplan, Kuoni und Tui in Grenzen.

Ein Kuoni-Sprecher lobt sogar den Entscheid. Das BAG habe Fingerspitzengefühl bewiesen, da die beliebten Balearen und Kanaren ausgenommen sind. Auch Tui begrüsst die Differenzierung. Die beiden Inselgruppen sind von Neuinfektionen deutlich weniger betroffen als das spanische Festland. Tui würde es denn auch begrüssen, wenn der Bund regionale Entwicklungen bei so genannten Risikoländern vermehrt berücksichtigt würden. Erst kürzlich hatte Belgien beispielsweise die Kantone Genf, Waadt und Wallis als Risikogebiete eingestuft. Inzwischen figuriert nur noch Genf auf der Liste.