Lohnerhöhung für Pflege, Bau aber auch Detailhandel - die Antworten auf die sieben wichtigsten Fragen

Weltweit kriselt es in der Wirtschaft. Doch einige Branchen sind von der Coronapandemie weniger betroffen. Es gibt sogar Wirtschaftszweige, denen es sehr gut geht. Dort fordern die Gewerkschaften nun mehr Lohn für die Angestellten. Eine Übersicht.

1. Was sagen die Gewerkschaften?

«Lohnerhöhungen sind nötig – und möglich», heisst es heute vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Er präsentiert seine Lohnforderungen gemeinsam mit der Unia, dem Schweizerischen Verband des Personals öffentlicher Dienste und dem Schweizerischen Bankenpersonalverband. Nicht in allen Wirtschaftszweigen gelte das Krisenargument, finden die Gewerkschaften. Denn in einigen Branchen laufe es trotz der Pandemie sehr gut. So etwa bei den Banken, in der Lebens- und Genussmittelindustrie sowie im Bau. Auch in Teilen der Logistik und des Detailhandels sei die Lage gut. Die Gewerkschaften bezeichnen den Online-Handel gar als Sieger der Coronakrise. Die Mitarbeiten dieser Branchen hätten vor allem während des Lockdowns einen Sondereffort geleistet – wofür sie zwar viel Anerkennung erhalten hätten, aber vom Applaus könne man eben nicht leben. Jetzt müssten Taten in Form einer Lohnerhöhung folgen.

2. Wie lauten die konkreten Forderungen?

Die Verbände des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes fordern jetzt Lohnerhöhungen von bis zu 100 Franken pro Monat oder bis zu 2 Prozent in denjenigen Branchen und Betrieben, wo dies wirtschaftlich möglich ist. Mitarbeitende in den «essenziellen Bereichen» wie Online-Händler, Grosshandelsbetriebe und öffentliche Institutionen sollen zudem eine Prämie von mindestens 2000 Franken erhalten. Weiter sollen die Arbeitgebenden auch in den Krisenbranchen mit Kurzarbeit den vollen 13. Monatslohn bezahlen. Und wo aktuell noch Kurzarbeit beansprucht wird, fordert der Gewerkschaftsbund die Firmen auf, die Löhne der Geringverdienenden auf 100 Prozent aufzustocken.

Eine Auswahl der Forderungen:

Bauhauptgewerbe: 100 Franken mehr generell, 100 Franken mehr auf die Mindestlöhne, bezahlte Pausen am Morgen und Nachmittag

100 Franken mehr generell, 100 Franken mehr auf die Mindestlöhne, bezahlte Pausen am Morgen und Nachmittag Gewerbe: Für alle Branchen 100 Franken mehr auf effektive Löhne, 100 Franken mehr auf Mindestlöhne

Für alle Branchen 100 Franken mehr auf effektive Löhne, 100 Franken mehr auf Mindestlöhne Industrie: 100 Franken mehr für alle

100 Franken mehr für alle Detailhandel: Mindestlohn von mindestens 4000 Franken, Prämie von mindestens einem halben Monatslohn für Mitarbeitende Verkauf Food und Onlinehandel

Mindestlohn von mindestens 4000 Franken, Prämie von mindestens einem halben Monatslohn für Mitarbeitende Verkauf Food und Onlinehandel Logistik: 100 Franken mehr, Prämie von mindestens 2000 Franken

100 Franken mehr, Prämie von mindestens 2000 Franken Personalverleih: 150 Franken mehr auf die Mindestlöhne, Erhöhung der Mindestlöhne im Tessin auf das Niveau des kantonalen Mindestlohnes

150 Franken mehr auf die Mindestlöhne, Erhöhung der Mindestlöhne im Tessin auf das Niveau des kantonalen Mindestlohnes Finanzsektor: 1,8 Prozent mehr für Einkommen bis 148'000 Franken, Prämie von 900 Franken

1,8 Prozent mehr für Einkommen bis 148'000 Franken, Prämie von 900 Franken Gesundheitseinrichtungen: 2 Prozent mehr

3. Welche Gründe werden genannt?

Schon in den vergangenen Jahren sind die Lohnerhöhungen mager ausgefallen, argumentieren die Gewerkschaften. So stieg der Reallohn im vergangenen Jahr etwa um 0,5 Prozent an. Angesichts der guten Wirtschaftsentwicklung mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts von 5,9 Prozent zwischen 2017 und 2019 hätten sich in zahlreichen Unternehmen bedeutende Finanzreserven angehäuft. Zudem würden in der Schweiz nach wie vor Dividenden im zweistelligen Milliardenbereich an die Firmenbesitzer verteilt. Und solange dies möglich bleibe, sei es auch legitim, über Lohnerhöhungen zu sprechen.

4. Wo verzichten die Gewerkschaften auf Lohnforderungen?

In den stark gebeutelten Branchen. Dazu gehört beispielsweise die Tourismusbranche – vor allem der Flugbereich – und die Gastronomie. In diesen Bereichen verzichten die Gewerkschaften für dieses Jahr auf Forderungen.