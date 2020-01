Lindt & Sprüngli wächst erneut schneller als der Schoggimarkt

(dpo) Nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2018 vermeldet Lindt & Sprüngli auch für das letzte Jahr einen weiteren Umsatzwachstum. Wie der Schweizer Schokoladenhersteller mit Sitz in Kilchberg am Zürichsee am Dienstag mitteilt, ist der Umsatz um 4,5% auf 4,51 Milliarden Franken gestiegen. 2018 betrug der Umsatz 4,31 Milliarden.

Der Hersteller von Schokolade und Pralinés konnte in den Regionen «Europa» (+6.2%), «Nordamerika» (+5.4%) und «Rest der Welt» (+7.6%) sein organisches Umsatzwachstum steigern. Zuletzt machte der Konzern Schlagzeilen mit einem grösseren Personalabbau in den USA.

Laut Medienmitteilung vom Montag ist Lindt & Sprüngli im letzten Jahr einmal mehr schneller gewachsen als der Gesamtschokoladenmarkt. Weitere Informationen zum letzten Geschäftsjahr sowie Angaben zum Gewinn wird der Konzern im Bericht zum Ganzjahresabschluss in März liefern.