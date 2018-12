Ins Skigebiet Andermatt-Sedrun strömen Wintersportler nicht bloss zum Skifahren, sondern auch zum Feiern. Ab Samstagmittag wird dort das letzte Puzzlestück der 130 Millionen Franken teuren Skigebietsverbindung, die neue Gondelbahn Schneehüenerstock-Express, öffentlich eingeweiht. Die Skiarena erstreckt sich nun über 120 Pistenkilometer und avanciert dadurch zum grössten Skigebiet der Zentralschweiz. «Ab heute haben wir Hochsaison», freut sich Geschäftsführer Silvio Schmid. «Die positiven Auswirkungen der neuen Anlage werden wir sicherlich spüren.» Die Entwicklung in Andermatt-Sedrun ist bezeichnend für die ganze Schweizer Wintersportbranche, die durch die starke Konkurrenz der Nachbarländer sowie durch den starken Franken lange Zeit unter Druck war. Viele Gebiete haben in den letzten Jahren in neue Gondelbahnen, Sessellifte oder öV-Anschlüsse investiert und so ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessert. Beispielsweise hat Zermatt im November die 3S-Bahn aufs Klein Matterhorn in Betrieb genommen, die 60 Millionen Franken gekostet hat.

In Davos flossen 24 Millionen Franken in das seit Dezember offene Parsenn-Resort. Und die Jungfraubahnen haben im Juli mit den Bauarbeiten der V-Bahn in Grindelwald für 470 Millionen Franken begonnen. «Die Berggebiete haben viele magere Jahre hinter sich und waren deshalb gezwungen, sich ernste Gedanken über ihre Strategie zu machen», sagt André Aschwanden, Mediensprecher von Schweiz Tourismus. «Dank Investitionen und dem mittlerweile wieder schwächeren Franken sieht es für die Branche jetzt wieder besser aus.» Langes Warten auf die Nullgradgrenze In grossem Masse hängt der Erfolg einer Wintersaison natürlich vom Schnee ab. Diesbezüglich können sich momentan zumindest die höher gelegenen Gebiete glücklich schätzen. Nachdem die Temperaturen im Herbst lange hoch geblieben sind, ist der Wintereinbruch vor ein paar Wochen doch noch gekommen und der Saisonstart vielerorts geglückt. So zum Beispiel in Davos: «Wir hatten das Problem, dass wir die Pisten lange nicht beschneien konnten», sagt Mediensprecher Samuel Rosenast. «Als die Temperaturen gefallen sind, haben wir sofort angefangen. Jetzt sind die Schneeverhältnisse sehr gut.» Der Kunstschnee bildet dabei in der Regel die unterste Schicht der Skipiste und stellt sicher, dass der Neuschnee besser hält. Um die Loipe zu präparieren, setzt Davos ausserdem auf Snowfarming. Dabei wird über den Sommer Kunstschnee gelagert und rechtzeitig zum Saisonbeginn verteilt. In Andermatt wird beim Gemsstock ebenfalls Snowfarming eingesetzt. Auch aus psychologischen Gründen ist eine richtige Winterstimmung wichtig: Ist es im Flachland grün und sonnig, haben die Leute erfahrungsgemäss weniger Lust, Skiferien zu buchen, wie André Aschwanden von Schweiz Tourismus sagt. «Im Gegensatz zum letzten Jahr hat es jetzt schon Schnee. Das ist für einen erfolgreichen Saisonstart sicher förderlich.»