Miriam Baumann-Blocher ist eines der vier Kinder des SVP-Doyens Christoph Blocher. Die ältere Schwester Magdalena Martullo ist Konzernchefin und Grossaktionärin der Ems-Gruppe. Die jüngere Schwester Rahel ist unter anderem in der Beteiligungsgesellschaft Robinvest ihres Vaters tätig und hält ebenfalls ein grosses Ems-Aktienpaket. Ihr Bruder Markus leitet die Dottikon ES. Miriam Baumann-Blocher ist seit 2007 Inhaberin und Geschäftsführerin des Süss- und Backwarenherstellers Läckerli Huus in Frenkendorf bei Basel. Das Unternehmen beschäftigt rund 150 Mitarbeiter. Das Interview erschien erstmals im «St. Galler Tagblatt» im Vorfeld des «Businesstag – das Wirtschaftsforum für Frauen», das am 30. Mai in Vaduz stattfindet.