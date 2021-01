Kritik wird laut: Geht der Schweiz die Ein-Dosis-Impfung aus den USA durch die Lappen?

Derzeit befinden sich 434'000 Corona-Impfdosen in der Schweiz. Am Montag treffen weitere 127'000 Dosen ein. Bis Ende Februar sollen es dann 1,56 Millionen sein, womit rund 780'000 Menschen geimpft werden könnten.

Selbst wenn sich bis Ende Februar tatsächlich alle bis dahin vorhandenen Dosen verabreicht werden, dürfte das Ziel von Gesundheitsminister Alain Berset wohl nicht ganz erreicht werden. Er will bis Ende Januar die meisten Bewohner von Alters- und Pflegeheimen geimpft haben, bis Ende Februar alle über 75-Jährigen. Rund 775'000 Personen sind in der Schweiz 75 Jahre alt oder älter. Allerdings befinden sich in den Alters- und Pflegeheime noch rund 20'000 weitere Personen zwischen 55 und 75 Jahre.