Kreativ in der Krise: So reagieren Unternehmen auf den Ausnahmezustand

Seit Dienstag können unzählige Unternehmen wegen der Corona-Krise ihre Kunden nicht mehr in ihren Läden bedienen. Viele Firmen versuchen nun, mit kreativen Lösungen einen Weg zu finden, wie sie zumindest einen Teil ihres Geschäfts dennoch aufrechterhalten können. Wir stellen von den unzähligen Beispielen einige vor.

Rasch reagiert auf die Krise hat etwa Veloplus. Das Fahrrad-Fachgeschäft musste zwar seine Läden, jedoch nicht seine Reparatur-Werkstätten schliessen. Diese seien nun um- und ausgebaut worden, damit dort mehr Angestellte arbeiten können und gleichzeitig der nötige Abstand gewahrt werden könne, wie Geschäftsführer Dominique Metz sagt. Die Kunden müssen ihre Velo-Reparaturen telefonisch voranmelden. So soll verhindert werden, dass sich zu viele Menschen gleichzeitig in den Läden aufhalten.

Mitarbeiter, die bisher in den Läden gearbeitet haben, helfen nun im Kundendienst, in den Werkstätten und in der Logistik aus. «Hier haben wir stark aufgestockt, weil wir im Onlineshop eine Verdoppelung des Volumens verzeichnen», sagt Metz. Bald sollen die Kunden per Video-Chat mit Beratern in den Läden sprechen können. «Derzeit arbeiten wir an einer technischen Lösung, um das möglich zu machen.» So könne der Berater dem Kunden Velos oder Zubehör per Video zeigen.

Fitnessgeräte zum Ausleihen für zu Hause

Von der Zwangspause betroffen sind im Sportbereich auch die Fitnessclubs. «Uns betrifft das sehr», sagt Saara Snellman, Besitzerin des «Crossfit Kreis 9» in Zürich. Zur Zeit steht ihr Studio komplett still. Sie vermietet nun für die Zeit des Lockdowns ihre Fitnessgeräte an die Kunden. Ein Rudergerät, im Neupreis über 1000 Franken, kostet für die gesamte Zeit 150 Franken. Für Hanteln nimmt sie einen Franken pro Kilo.

Trainingspläne für das «Home-Work-out» gibt es mit dazu. «Unsere Kunden nehmen das sehr gut an», sagt die 41-Jährige. «Sie sind sehr treu, zu uns und zum Sport.» Ihren Kunden hat sie angeboten, ihre Abos für die Zeit des Stillstands einzufrieren – doch die meisten würden darauf verzichten. «Unsere Leute wissen, in welchem Loch wir uns befinden, und unterstützen uns in dieser Zeit», sagt sie.