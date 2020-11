Konkurswelle verschont die Ostschweiz – doch wie lange noch?

Die Coronapandemie hat unterdessen die zweite Welle erreicht. Noch wenig zu sehen ist hingegen von der Konkurswelle, vor der viele schon seit Beginn der Pandemie warnen. Die KOF, die Konjunkturforschungsstelle der ETH, sieht zwar in Zürich und der Nordwestschweiz erste Signale dafür, dass sie nun kommt. Aber in der Ostschweiz ist sie noch in weiter Ferne.

Diese leiden auch in der Ostschweiz an der Coronakrise. «Uns hat es stark getroffen», sagt David Holenstein, Co-Geschäftsführer der St. Galler Taxifirma Herold. «Restaurants und Hotels gehören zu unseren wichtigsten Kunden», sagt er. Fehlen dort die Gäste, gibt es für Taxibetreiber nur noch wenig zu tun. Zum Teil seien bis zu 90 Prozent weniger Fahrten zu verzeichnen wie üblich. «Auch weil Restaurants und Bars früher schliessen», sagt Holenstein. Das merke man auch, wenn die Olma oder bald die Weihnachtsessen ausfallen.

Bis im Sommer hatten eher weniger Firmen in der Schweiz Konkurs angemeldet als üblich. Im Oktober zeigen die Kurven laut dem Firmenkonkurs-Monitoring der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) aber in zwei Regionen deutlich nach oben: in Zürich sowie in der Nordwestschweiz. Den Ausschlag gaben aber nicht Betriebe im Gastgewerbe oder der Kultur. Betroffen seien eher Coiffeursalons, Gebäudereinigungsfirmen und besonders Betriebe aus den Branchen Verkehr und Logistik. Dazu gehören auch Taxiunternehmen.

Ob die Lage stabil bleibt, sei kaum zu sagen. «Ich will keine Prognosen anstellen. Mir ist es recht, wenn es so bleibt», sagt Wiesendanger. Deutlich tiefer als in den Vorjahren sind auch die Zahlen der Thurgauer Bezirksbetreibungsämter: Sie erliessen dieses Jahr bis jetzt 51 452 Zahlungsbefehle, 12 Prozent weniger als 2019. Um jeweils einen Fünftel gegenüber demselben Zeitraum 2019 gingen auch die Pfändungen und Verwertungen zurück.

Ein Coronakonkurs in Ausserrhoden

Auch in Ausserrhoden deutet sich keine Konkurswelle an. «Bis heute hatten wir dieses Jahr 96 Konkurse», sagt Amtsleiter Claudius Platzer. «Damit steuern wir auf eine ähnliche Zahl zu wie 2019.» Damals gab es 112 Konkurse in Ausserrhoden, ein Wert im üblichen Rahmen. Von einer Konkurswelle wegen der Coronakrise könne man also nicht reden. Platzer sagt: