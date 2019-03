Gegen diese Quersubventionierung opponierte das BAG und verlangte 2015 in einer Weisung, dass diese Transaktion rückgängig gemacht werden müsse. Da das Bundesverwaltungsgericht nicht auf die Beschwerde der CSS eintrat, zog die Krankenversicherung die Weisung bis vors Bundesgericht weiter. Nun ist das Unternehmen unterlegen. Das Urteil ist bereits im vergangenen November erschienen, im Tätigkeitsbericht des BAG, der Ende Februar publiziert wurde, ist der Fall prominent erwähnt.

Der Knatsch zwischen der CSS und dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) dreht sich um die Verwendung von 80 Millionen Franken. 2014 hatte die Krankenversicherung diesen Betrag aus der CSS-Holding in die Grundversicherungstöchter Arcosana, CSS und Sanagate eingeschossen.

Der Streitbetrag von 80 Millionen Franken stammt aus den Gewinnen der CSS, die sie auf ihren Kapitalanlagen und im privatrechtlich organisierten Geschäft mit den Zusatzversicherungen erzielt hat. Davon transferierte die CSS 58,7 Millionen Franken in die CSS-Krankenversicherung AG, 12,8 Millionen Franken in die Arcosana und 8,5 Millionen Franken in die Sanagate. Nur dank des finanziellen Zustupfs schrieben die drei Grundversicherer der CSS 2014 keine roten Zahlen.

Gericht stützt Bundesamt

Das BAG kritisierte diese Massnahme bei dem jährlichen Solvenztest, bei dem jeweils die Reserven der Krankenversicherer geprüft werden. Dabei war die CSS nicht die einzige Versicherungsgruppe, die solche Transfers in die Grundversicherungen tätigte. Auch die Helsana-Gruppe stärkte 2015 mit 7 Millionen Franken die Eigenmittel einer Tochter im Grundversicherungsbereich. Die Visana-Gruppe hat 2018 ebenfalls 10 Millionen Franken in eine Tochter eingeschossen.

Das Bundesgericht stellt sich nun auf die Seite des BAG. Das Amt nimmt den Gerichtsentscheid mit Genugtuung zur Kenntnis. «Das Bundesgericht hat klar festgehalten, dass die Finanzierungsquellen in der Grundversicherung abschliessend geregelt sind», sagt Helga Portmann, Leiterin Versicherungsaufsicht beim BAG.

Die Prämien sind die massgebende Einnahmequelle in der Grundversicherung. Sie müssen die Kosten decken, so das Urteil. «Eine Querfinanzierung aus anderen Bereichen, zum Beispiel aus einer Holding, ist deshalb nicht zulässig», sagt Portmann. Dies sei auch wichtig punkto gleich langer Spiesse. «Es kann nicht sein, dass ein Versicherer dadurch Wettbewerbsvorteile erhält», betont Portmann.

Sonst könnte eine Krankenkasse versucht sein, ohne Rücksicht auf die Reserven mit zu tiefen Prämien auf Kundenfang zu gehen und die Verluste dann via Finanztransfers aus anderen Bereichen zu stopfen.

Die CSS reagiert in einer Stellungnahme enttäuscht. Insgesamt sei das Urteil ernüchternd und beschränke die wettbewerblichen Elemente in der Grundversicherung auf ein Minimum. «Wettbewerb ist nur noch dort möglich, wo ihn der Gesetzgeber ausdrücklich erlaubt», sagt eine Sprecherin.