Knall bei der Credit Suisse – Tidjane Thiam tritt zurück

(gb.) Per 14. Februar tritt Tidjane Thiam als CEO der Credit Suisse (CS) zurück. Dies meldet die Bank am Freitagmorgen in einer Mitteilung. Thiam sei mit dem Verwaltungsrat übereingekommen, dass er die Bank verlassen werde, heisst es in der Mitteilung. Thiam war seit 2015 CEO der Credit Suisse.

Die Aktien der CS reagierten empfindlich auf die Nachricht. Sie fallen am Freitag um 4 Prozent.

Einen direkten Zusammenhang des Rücktritts mit der Beschattungsaffäre der letzten Monate ist der Mitteilung nicht zu entnehmen. Doch in einem Statement betont Thiam erneut seine Unschuld in der Sache: «Ich hatte keinerlei Kenntnisse von der Beschattung zweier ehemaliger Kollegen. Zweifellos hat dies der Credit Suisse geschadet und zu Verunsicherung und Leid geführt. Ich bedauere das Vorgefallene und es hätte nie passieren dürfen.»