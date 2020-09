Knall bei den Apothekern: Die Freiburgerin Martine Ruggli setzt sich gegen den amtierenden Präsidenten durch

Der Coup ist ihr geglückt: Die Freiburgerin Martine Ruggli-Ducrot wird neue Präsidentin des Apothekerverbands Pharmasuisse. Die 55-Jährige ist an der heutigen Delegiertenversammlung im Stadion Wankdorf in Bern gegen den bisherigen Präsidenten Fabian Vaucher angetreten und hat sich durchgesetzt. Ruggli ist damit die erste Frau an der Spitze des Verbands. Vaucher ist seit 2015 Präsident von Pharmasuisse.