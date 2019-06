Urs Schaeppi, Swisscom CEO

1, 829 Millionen Franken

Seit Jahren besetzt der Swisscom-CEO Urs Schaeppi den ersten Platz, wenn es um die Löhne der Geschäftsleiter von bundesnahen Betrieben geht. Urs Schaeppi verdiente 2018 rund 1,8 Millionen Franken, wie im Geschäftsbericht des Telekomunternehmens steht. Der Fixlohn betrug 882 000 Franken plus variable Leistungen in bar oder Aktien. Das ist unter dem Strich etwas weniger als in den Vorjahren.

Möglich ist, dass SBB-Chef Andreas Meyer seinen zweiten Rang abgeben muss. Streitig macht ihm der Platz ausgerechnet die abgetretene Postchefin Susanne Ruoff. Der fixe Lohnanteil von Ruoff betrug im letzten Jahr 620 000, doch an Bonus, Spesen und Versicherungsleistungen könnten ihr bis zu 453 280 Franken ausbezahlt werden. Das wären 1,1 Millionen Franken, 2017 waren es 970 425 Franken. Dass sie just in ihrem schwierigsten Jahr am meisten verdient, hat mit einem einmaligen Effekt aufgrund ihres Austritts zu tun: Der Restsaldo aus dem Konto für variable Entlöhnung beträgt 161 682 Franken und wird ihr ausbezahlt. Ohne diesen Zusatz wäre ihr Lohn um über 24 000 Franken tiefer als 2017. Kommt hinzu: Ob Ruoff die gesamte Summe des variablen Lohns erhalten wird, hängt von der Untersuchung des Bundesamtes für Polizei ab. Dieses untersucht mögliche Verletzungen des Subventionsrechts in der Postauto-Affäre. Erst nach Abschluss dieser Untersuchungen wird der variable Lohn freigegeben – oder eben nicht.

Dasselbe gilt übrigens für den ehemaligen Leiter Postauto, Daniel Landolf. Auch er erhält einen möglichen Bonus erst nach Abschluss der Untersuchungen.

Hansruedi Köng, Postfinance-Chef

828 977 Franken