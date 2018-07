Die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA hat versucht, Schweizer Meldungen zum Aufenthalt von Sergio Marchionne am Unispital in Zürich zu verifizieren. Eine Mediensprecherin des USZ sagte gegenüber der Nachrichten Agentur am Montagmorgen, dass aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keinerlei Angaben zu Patienten gemacht würden.

Auch die blosse Bestätigung, ob sich der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretene Fiat-Chrysler-Chef Marchionne überhaupt in dem Zürcher Spital aufhält, gebe die Klinik nicht. Eine allfällige Kommunikation über Patienten müssten diese selbst vornehmen, hiess es weiter vom USZ.

Die Mediensprecherin weist aufgrund des derzeitigen Medienaufgebots vor dem Spital zudem daraufhin, dass alle Foto- und Filmaufnahmen auf dem Grund des USZ vorab eine Genehmigung der Unternehmenskommunikation des Spitals benötigten.