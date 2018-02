Demnach planen lediglich 48 Prozent in den kommenden Monaten eine Erhöhung, während 52 Prozent das Grundgehalt in den anstehenden Lohnrunden nicht erhöhen wollen.

Ministerpräsident Shinzo Abe und der Wirtschaftsverband Keidanren plädieren für Lohnerhöhungen von drei Prozent, um den Konsum anzukurbeln.

Die nach den USA und China drittgrösste Volkswirtschaft der Welt ist zuletzt acht Quartale in Folge gewachsen. Eine so lange Erfolgsstrecke gab es zuletzt in der Boom-Zeit der 1980-er Jahre.