Ihre Macht ist enorm: Die 20 grössten Pensionskassen verwalten knapp 340 Milliarden Franken. Das sind stattliche 38 Prozent aller Vermögen in der gesamten beruflichen Vorsorge. Die allermeisten Kassen besitzen Schweizer Aktien. Seit der Abzockerinitiative haben die Eigentümer an der Generalversammlung mehr zu sagen, insbesondere beim emotionalen Thema der Managerlöhne. Daher interessiert, wie die Pensionskassen abstimmen. Wie eine Auswertung des Stimmverhaltens bei der Credit Suisse zeigt, sind die Kassen zumindest bei der Grossbank mehrheitlich sehr kritisch.

Die Auswertung hat gezeigt, dass die Kassen der öffentlichen Hand durchs Band transparent sind, was ihr Abstimmungsverhalten anbelangt. Anders verhalten sich die Kassen grosser Firmen wie UBS, Nestlé oder Roche. Sie weisen ihr Stimmverhalten nur gegenüber ihren Mitgliedern aus. Dies ist zwar gesetzeskonform. Doch ob das Vorgehen möglicherweise problematisch ist, weiss die Öffentlichkeit damit nicht.

Denn mindestens in zwei Fällen trifft dies zu. Sowohl das Verhalten der Pensionskasse von Novartis als auch der Credit Suisse werfen kritische Fragen auf. So hat jene von Novartis im letzten Jahr «das Stimmrecht im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats der jeweiligen Gesellschaften ausgeübt», wie sie auf ihrer Website schreibt. Dies sei in den vom Stiftungsrat beschlossenen internen Richtlinien der Pensionskasse als Grundsatz vorgesehen.