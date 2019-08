Hinter der Stiftung steckt der umtriebige Olivenöl-Importeur Silvan Brun, der sich zu diesem Thema auch schon in deutschen Medien geäussert hat. Für ihn ist klar:

Die International Olive Foundation mit Sitz in Luzern, die sich für den Schutz des internationalen Qualitätsstandards «Extra Vergine» einsetzt, geht deshalb gegen Coop vor. Die Stiftung hat bei der Schweizerischen Lauterkeitskommission und beim Kantonalen Laboratorium Basel-Stadt, wo die Coop Genossenschaft beheimatet ist, eine Beschwerde wegen unlauterer Werbung eingereicht.

Diesen Marketingtrick soll vor kurzem die Coop Genossenschaft angewendet haben. Während ihrer Italien-Wochen in diesem August hat sie das Olivenöl «Filippo Berio Il Classico» in ihren Verkaufsstellen als italienisches Produkt beworben, obwohl es aus einer «Mischung von Olivenölen aus der Europäischen Union» besteht, wie auf der Etikette auf der Rückseite deklariert ist.

Nicht überall, wo «Italien» draufsteht, ist auch «Italien» drin. Es kann vorkommen, dass Detailhändler Produkte als italienisch bewerben, obwohl das Produkt nicht oder nur teilweise aus dem Nachbarland im Süden stammt. Denn Lebensmittel italienischer Herkunft geniessen in der Schweiz hohe Beliebtheit; sie stehen für die Kunst des Geniessens und können Kunden ein mediterranes Lebensgefühl vermitteln.

Die Genossenschaft habe das besagte Olivenöl «in einer für die Konsumenten irreführenden Weise als offensichtlich italienisches Erzeugnis» beworben, schreibt der Stiftungspräsident in der Beschwerde. Dies sei nicht das erste Mal. Er habe Coop in der Vergangenheit bereits auf das Fehlverhalten hingewiesen, was aber nichts genützt habe.

Auf Anfrage äussert sich Coop wie folgt: